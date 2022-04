La fin prématurée d’Union – Beerschot, intervenue à la 82e minute d’un match dont le score était toujours de 0-0, dimanche, génère son lot de questions, alors que les playoffs démarreront dans une dizaine de jours. Avec deux grandes questions : combien de points obtiendra le leader ? Et quand sera-t-on fixé ?

1 La procédure : une séance ce vendredi ou début de semaine prochaine

Dès dimanche soir, Felice Mazzù avait prié pour que le verdict de la procédure tombe avant le début des playoffs, histoire de ne pas “léser”l’Union. “Ce serait un non-sens de démarrer les playoffs avec des points en suspens”, plaidait le T1.

Même approche du côté de la Pro League, lundi, avec un communiqué dénonçant les actions des supporters des Rats, et demandant aux instances la plus grande promptitude. “Il est dans l’intérêt des supporters et des clubs d’avoir le plus rapidement possible de la clarté sur les points, avec le début des playoffs en vue. Je suis persuadé que les instances fédérales travailleront rapidement compte tenu du calendrier sportif”,y dit Lorin Parys, le nouveau CEO de la Ligue, qui a droit à un beau baptême de feu.