Karel Geraerts est un entraîneur adjoint heureux.

Karel Geraerts n’est pas du genre à compter ses heures. L’entraîneur adjoint de Felice Mazzù, qui habite à Bruges, démarre à 6 heures du matin pour rallier le centre d’entraînement de l’Union, à Lier. Bien souvent, la nuit est déjà tombée quand il rentre chez lui après une grosse journée de travail et presque deux heures de route au retour.

Mais le jeu en vaut la chandelle et les fruits du travail sont bien visibles. Comme quand, fin janvier, Casper Nielsen offrait la victoire dans le derby face à Anderlecht sur une phase préparée en semaine par Geraerts. À trois journées de la fin de la phase classique, l’ancien joueur de Bruges et du Standard détaille son travail d’adjoint, sa relation avec Mazzù et ses aspirations pour le futur.

Son rôle d’adjoint

On a beaucoup parlé de vous après le but de Nielsen sur phase arrêtée face à Anderlecht. Quel est votre rôle dans la préparation d’un match ?

"Je m’occupe souvent des phases arrêtées : je regarde quand des espaces sont laissés par les adversaires et quand il est possible de profiter d’une situation. Je prépare alors des idées de combinaisons qui sont toujours discutées avec tous les membres du staff. Notre analyste Sandro Salamone fait, lui, un gros travail d’analyse sur l’adversaire. D’autres membres du staff s’y intéressent aussi et Sandro rajoute les remarques dans sa compilation. Nous communiquons tout le temps. Sur chaque domaine, on pose des questions et on donne son avis."

(...)