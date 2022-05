Certains joueurs laissent une telle trace dans un club qu’il est difficile de les oublier. Anthony Sadin, gardien de l’Union de 2008 à 2017, fait partie de ceux-là.

Celui qui est rapidement devenu le chouchou du public unioniste a marqué à vie les fans jaune et bleu grâce à ses performances et sa mentalité sur le terrain. "J’ai toujours joué avec mon cœur", explique l’actuel portier de Virton. "J’aurais donné mon sang pour l’Union comme le font actuellement plusieurs joueurs comme Nielsen. Ils ne font pas semblant et mouillent le maillot peu importe les circonstances."

Celui qui est aussi passé entre les perches du RWDM a suivi de près la progression de l’Union depuis son départ. Une équipe qui pourrait assurer sa deuxième place dès ce dimanche face à Anderlecht, le club de cœur d’Anthony Sadin durant son enfance.