Après leur tour d’honneur dans un stade Marien plein à craquer, les joueurs de l’Union se sont présentés avec un grand sourire face à la presse. Le club continue sa course en tête du championnat avec la meilleure défense (13 buts encaissés) et la meilleure attaque (33 goals inscrits).

"C’est magnifique, avance Dante Vanzeir. Nous voulions rester en tête et nous avons montré que nous pouvions faire mal aux adversaires de haut niveau. Comme le week-end dernier à La Gantoise, nous n’avons pas eu énormément d’occasions mais nous avons réussi à être efficaces. Quand on inscrit un but, c’est toujours plus facile de gérer une rencontre par la suite. Au final, le score est mérité."

Une victoire vécue comme une cerise sur le gâteau pour Vanzeir qui a été appelé pour la première fois de sa carrière par Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables rouges.

"C’est vrai que c’est une semaine extraordinaire pour moi, explique l’attaquant de 23 ans. Je ne peux pas dire que je m’y attendais. Il y a beaucoup de concurrence donc cela a été une petite surprise pour moi."

Face à l’Estonie et au Pays de Galles, Dante Vanzeir peut espérer grappiller quelques minutes même si l’Unioniste veut garder les pieds sur terre.

"Je suis ambitieux mais je veux surtout être réaliste. J’espère bien entendu que je jouerai le plus de minutes possible mais je veux surtout profiter de cette belle expérience pour apprendre et prendre du plaisir. Je pense que je vais bien m’amuser (sourire)."

Hormis Vanzeir, quatre autres joueurs de l’Union rejoindront leur équipe nationale : Anthony Moris (Luxembourg), Loïc Lapoussin (Madagascar), Teddy Teuma (Malte) et pour la première fois de sa carrière Kaoru Mitoma (Japon).

F. G.