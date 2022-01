Après le choc face au champion en titre, place au derby. L’Union accueille ce dimanche Anderlecht pour son troisième gros match de suite après Genk et le Club Bruges et avant de se déplacer à l’Antwerp. Pour cette rencontre, le groupe pourra s’appuyer sur une grosse confiance après ses bons résultats face aux Limbourgeois et Brugeois. "L’association des deux matchs doit être un plus mentalement, explique Felice Mazzù, le T1 unioniste. Contre Genk, il y avait la victoire accrochée au bout du match. Et le match à Bruges doit nous pousser encore plus à croire en nous. C'est quelque chose d'énorme de pouvoir dominer Bruges en terme d'occasions, même si peut-être pas en terme de possession, sur son terrain."

Pas habitués à enchaîner des rencontres, les Unionistes vont devoir bien se remettre après un match en Venise du Nord qui aura été très énergivore. "Nous sommes conscients que le calendrier ne nous est pas favorable en terme de récupération, continue Felice Mazzù. Mais nous devons bien gérer cela car nous sommes des professionnels. Tout est mis en place pour récupérer au mieux comme l'utilisation de la cryothérapie (Ndlr : thérapie par le froid). Quand on vit une semaine comme celle-ci, le mental doit prendre le dessus sur tous les autres paramètres."

Pour cette rencontre, Felice Mazzù retrouvera Jonas Bager, de retour de suspension. Cela semble être encore trop court pour Kaoru Mitoma et Kacper Kozlowski. Koki Machida, de son côté, est toujours dans l'attente de son certificat de bonne vie et moeurs qui doit arriver du Japon mais les choses traînent. Ce qui empêche Felice Mazzù de l'ajouter à sa sélection."