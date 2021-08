Depuis le début de la saison, Aron Sigurdarson ne rentrait pas dans les plans du staff unioniste. Absent des trois sélections de Felice Mazzù, l’Islandais devait ronger son frein en coulisses, conscient qu’il allait être compliqué de se faire une place dans cette équipe de l’Union version D1A.

Finalement, le joueur de 27 ans a trouvé une solution en quittant la capitale et en signant un contrat avec le club d’AC Horsens (D2 danoise). Pour son désormais ex-entraîneur Felice Mazzù, ses non-sélections n’étaient certainement pas dues à un manque de talent. "La concurrence joue un rôle mais Aron a surtout été victime du changement de système, explique Mazzù, qui aligne son équipe en 3-5-2, avec une grande réussite. C’est un super joueur mais dont le talent est difficilement exploitable dans ce système car il ne peut pas évoluer à sa position privilégiée. Sigurdarson doit jouer dans un 4-3-3 ou un 4-4-2 avec un double flanc. Les choses étaient claires entre nous : je lui avais dit qu’il était certainement le troisième choix si on restait dans ce dispositif tactique. Par contre, si on changeait de tactique, il aurait alors eu toutes ses chances pour se montrer."