Depuis le début de la saison, les prestations des joueurs de l’Union ne passent pas inaperçues. Cela se remarque dans l’attrait de différents clubs pour certains cadres de l’équipe. Cela se vérifie aussi dans l’augmentation folle de la valeur marchande de ces joueurs.

En se plongeant dans les chiffres du site spécialisé "Transfermarkt", on se rend compte que la valeur marchande des Unionistes a… triplé depuis le début de la saison. Avant l’entame du championnat, le noyau bruxellois pesait un peu moins de 14 millions d’euros et se positionnait à l’avant-dernière place de ce classement, juste devant Seraing. Six mois plus tard, le groupe de Mazzù a bondi à la septième position avec une valeur marchande globale de plus de 41 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 198 % !