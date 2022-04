Comme tous les entraîneurs, Felice Mazzù doit effectuer des choix compliqués au moment de coucher dix-huit noms sur la feuille, les jours de match. Mais plus encore que la majorité de ses collègues de D1, la situation de l’entraîneur de l’Union relève parfois du casse-tête, car il doit gérer un élément supplémentaire : le nombre de joueurs belges ou assimilés*.

Le règlement de la ligue est très clair : il faut compter huit joueurs de cette catégorie dans le noyau, au moins. Et six d’entre eux, au minimum, doivent figurer sur chaque feuille de match. Si vous tombez trop court, vous ne pourrez pas remplacer ces joueurs sur le banc, qui ne sera alors plus composé de sept éléments, mais six (ou moins).