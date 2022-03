Les supporters de l’Union n’ont pas oublié Senne Lynen. Blessé aux ligaments du genou lors du déplacement au Cercle Bruges début octobre, le joueur de 23 ans peut compter sur le soutien des fans unionistes durant sa revalidation. "Je reçois plein de messages de supporters via les réseaux sociaux, lance le Belge. Quand je me rends au stade, beaucoup viennent me parler et me motiver. Ils me disent qu’ils sont avec moi, qu’ils me voient comme un bon gars et un vrai Unioniste. Cela me fait chaud au cœur."

Lynen en est déjà à plus de quatre mois et demi de revalidation. Avec déjà de beaux progrès réalisés. "Beaucoup de choses ont changé ces derniers mois, sourit Lynen. Énormément de travail a été fait et on voit des résultats positifs. Je n’ai plus mal, j’ai repris la course sans douleur et je peux maintenant augmenter la charge de travail. Je ne sais pas si je suis en avance sur le plan de base mais je suis en tout cas sur la bonne route, ce qui est le plus important."

À Lier une fois par semaine