Son nom a filtré comme possible renfort à l’Union dès le début janvier. Finalement, c’est à un peu plus d’une semaine de la fermeture du marché des transferts que Cameron Puertas a signé un contrat de trois ans et demi, avec un an supplémentaire en option.

Le milieu de terrain de 23 ans n’a pas perdu de temps puisqu’il a rapidement reçu du temps de jeu, à Bruges et contre Anderlecht. Titulaire incontestable au Lausanne Sport durant la première partie de saison, Puertas vit sa première expérience à l’étranger. En espérant profiter de son passage en Belgique pour gravir d’autres sommets dans le futur…



