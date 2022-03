Casper Nielsen n'est pas récompensé de ses efforts. Auteur d'une grosse saison avec l'Union, le milieu de terrain de 27 ans n'a pas été sélectionné en équipe nationale danoise.



Celui qui a inscrit six buts et réalisé six assists avec les Bruxellois cette saison avouait penser à une sélection... mais sans y croire trop pour ne pas être déçu. "C’est clair que j’y pense vu mes performances et celles de l’équipe. Mais je suis 100 % honnête quand je dis que l’Union est la chose la plus importante pour moi actuellement. Tout cela ne dépend pas de moi mais bien du sélectionneur national."



Un sélectionneur national qui avait fait le déplacement en Belgique le mois dernier et qui avait assisté à Union-Eupen. "Beaucoup de joueurs ont fait des grands pas en avant, a expliqué Kasper Hjulmand durant la conférence de presse ce mardi. Je pense par exemple à Casper Nielsen qui a impressionné en Belgique. Je l'ai rencontré et je lui ai parlé. Il fait parties des options que je n'avais pas il y a un an."



Formé au Danemark, Casper Nielsen a joué dans les différentes sélections nationales de jeunes jusqu'en U21. Le vice-capitaine de l'Union a aussi participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 avec la sélection olympique.



Le Danemark affronte les Pays-Bas le samedi 26 mars avant d'accueillir la Serbie trois jours plus tard.