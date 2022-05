Stay, stay, stay !" Au moment où Casper Nielsen est monté sur le podium lors de la fête d’après-match, les supporters lui ont lancé un message en lui demandant de rester à l’Union, en anglais dans le texte. "Nous verrons", a répondu le Danois, micro en main, toujours dans la langue de Shakespeare.

Malheureusement pour les fans, tout porte à croire que la plaque tournante de l’équipe ne sera plus à l’Union la saison prochaine. "Il y a toujours une chance de rester mais cela fait trois ans que je suis dans ce club et j’ai tout donné ici, expliquait Nielsen après la rencontre. J’ai 28 ans et je pense que c’est le meilleur moment pour regarder les différentes propositions. Mais nous verrons ce qu’il adviendra ; aucune décision n’a encore été prise pour mon futur."

Juste après le coup de sifflet final, Nielsen s’est retrouvé face à la tribune populaire pour une ovation assez émouvante pour le joueur. "C’était très émouvant car je sais qu’il y a une possibilité que je ne sois plus là la saison prochaine. Ils ont toujours tout fait pour que je me donne non pas à 100 % mais à 200 % sur le terrain. Ils ont joué un grand rôle dans notre succès. Le club m’a apporté tellement de choses depuis mon arrivée il y a trois ans. J’étais venu ici car j’aimais le projet et je suis finalement tombé amoureux de ce club. On m’a tellement donné et c’est pour cela que j’ai donné ma vie pour ce club qui signifie tout pour moi. C’est même difficile de placer des mots sur le sentiment que j’ai pour ce club…"

En bon compétiteur, Casper Nielsen était évidemment déçu de la huitième défaite de la saison, la troisième lors de ces playoffs. "Ce n’est jamais très chouette de perdre", commentait le milieu de terrain. "Nous avons eu quelques occasions et nous aurions pu tuer le match. Mais nous avons tout donné et c’est le plus important. Nous allons maintenant prendre quelques bières. Il y a le Gala du footballeur Pro demain (NdlR : ce lundi) mais c’est en soirée donc on peut profiter de la fête (sourire)."