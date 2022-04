Casper Nielsen se souviendra longtemps de la troisième semaine de mars 2022. Elle a commencé avec de la déception le mardi après sa non-sélection avec l’équipe nationale du Danemark. Trois jours plus tard, la frustration prend le pas après les deux points perdus par l’Union contre Ostende. La semaine se termine dans la joie le dimanche avec l’appel téléphonique de Kasper Hjulmand, le coach danois, décidant finalement de sélectionner l’Unioniste en raison de la contamination d’Eriksen au Covid-19. "C’est un rêve d’enfant d’être ici avec autant de joueurs talentueux, a expliqué Nielsen aux médias danois. Quand Hjulmand m’a appelé il y a quelques jours en me disant que j’étais repris et que je le méritais, j’étais à la fois fier, surpris et très heureux."

Cette sélection a donné le sourire à un autre homme. Henrik Nielsen, le père de Casper, est un ancien footballeur pro qui suit désormais de très près les performances de son fils. Pendant que le milieu de terrain de 27 ans vivait son rêve danois loin de Bruxelles, celui qu’on surnommait "Iceman" durant sa carrière au Danemark s’est livré sur les premiers pas de Casper dans le football, son départ vers l’Union et sa vie en dehors des terrains.