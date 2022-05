La défaite de l’Union était d’autant plus difficile à avaler vu la manière avec laquelle l’équipe a encaissé l’ouverture du score, sur une déviation malchanceuse de Jonas Bager dans son propre but. "La frappe arrive, j’essaye de la dévier sur le côté pour écarter le danger mais elle touche finalement un partenaire avant de rentrer dans le but, expliquait le gardien Anthony Moris. J’étais à bout de bras donc je n’aurais pas pu la capter. Si le ballon est dévié et part sur le côté, on n’en parle plus… C’est de la malchance, il faut l’accepter même si cela fait très mal."

Le portier luxembourgeois était aussi à la base de l’égalisation finalement annulée pour un hors-jeu de Siebe Van der Heyden. "Sans le Var, on aurait égalisé mais il faut jouer avec les règles, commentait Moris. Peut-être que les dieux du foot nous ont fait défaut ce mercredi soir. Je suis très déçu car sur l’ensemble des quatre matchs face à Bruges, l’Union méritait mieux. Mais les chiffres parlent : quand on ne marque pas le moindre but en quatre matchs contre cette équipe, cela devient difficile. Même si dans le contenu, nous avons réussi à les malmener. Mais il n’y aura qu’un seul champion et je les vois mal s’écraser et perdre leurs deux matchs d’ici la fin des playoffs…"