Samedi, face à Eupen, les supporters de l’Union vont vivre un moment inédit : au coup d’envoi, ni Dante Vanzeir ni Deniz Undav ne seront présents. Une première en championnat depuis le début de la saison due à l’exclusion du premier face à Charleroi et à la suspension du second pour abus de cartons jaunes, avec un cinquième bristol reçu à sa sortie du terrain à Charleroi.

"Au moment du remplacement, l’arbitre voulait que je me dirige vers la sortie mais je ne savais pas encore si c’est moi qui allais être remplacé", expliquait Deniz Undav après la victoire au Pays Noir. "Je me suis donc replacé jusqu’à ce que j’entende mon nom et que j’aille vers la sortie. Je lui ai dit que je sortais et il m’a quand même donné la jaune. Je pense qu’il y avait quelque chose entre lui et moi. Il m’a parlé tout le match en français alors que je lui disais que je parlais anglais…"