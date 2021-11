Les joueurs de la Butte expliquent souvent depuis quelques semaines qu’ils devraient posséder trois/quatre points de plus au classement. On ne peut pas leur donner tort. Contre le Club de Bruges, Malines ou bien l’Antwerp, le matricule 10 était supérieur à leur opposant, mais a dû s’incliner au coup de siflet final. La faute à quoi ? Manque de précision face au but, de jugeote par moments et aussi malchance qui s’en mêle. La formation bruxelloise a rattrapé tous ces points négatifs face aux Buffalos dimanche soir.

S’il y a bien une rencontre qu’elle devait perdre cette saison, c’est bien celle-ci. Contre La Gantoise, l’Union n’en menait pas large, surtout en première période. Felice Mazzù et ses joueurs pouvaient d’ailleurs remercier leur bonne étoile qui scintillait au-dessus de la Ghelamco Arena. "Selon moi, on peut parler d’un petit hold-up", résumait Hein Vanhaezebrouck, amer, en fin de partie. (...)