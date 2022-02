Samedi soir, lors du très attendu Charleroi – Union SG (0-3), un très vilain geste de l’attaquant unioniste Dante Vanzeir au visage du défenseur carolo Valentine Ozornwafor a malheureusement tout occulté. Tant la maîtrise unioniste que l’impuissance carolo. Surtout, il risque de miner la fin de saison du joueur… et peut-être de son équipe.

Que s’est-il passé ?

Le marquoir du Mambourg affichait 45 minutes et 43 secondes. On jouait les arrêts de jeu d’une première mi-temps que l’Union Saint-Gilloise avait prise par le bon bout grâce à deux buts signés Burgess (4e) et Lazare (38e).

