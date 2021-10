Un match au sommet entre les deux grandes surprises du début de saison : voilà comment le duel opposant l’Union et Eupen pourrait être résumé. Un match entre le leader et l’actuel troisième du championnat qui sera suivi de près par Danny Ost, passé par les deux clubs. "Ce sont mes deux clubs de cœur", explique-t-il avant de se lancer dans une analyse plus approfondie de la réussite bruxelloise et germanophone.

Le début de saison

Danny Ost n’a pas raté un seul match de l’Union cette saison. Celui qui a même lancé un club de supporters du côté de Beersel ("Union Kasteel Club") est impressionné par les prestations des hommes de Felice Mazzù. "Ils comptabilisent 22 points mais devraient en avoir plus, lance Danny Ost. Contre Bruges et face à l’Antwerp, ils auraient pu revendiquer la victoire. L’Union a une défense solide avec un gardien très bon, qui a l’un des meilleurs jeux au pied de Belgique, et une ligne arrière de qualité. Dans l’entrejeu, un équilibre incroyable a été trouvé autour du duo de travailleurs Nielsen-Teuma. Et je ne parle même pas des attaquants qui permettent à l’Union d’avoir la meilleure attaque… malgré un grand nombre d’occasions ratées. L’Union mérite clairement sa première place actuelle."

(...)