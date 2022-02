Danny Ost est un spectateur très attentif de l’Union. L’ancien joueur emblématique des Jaune et Bleu ne perd pas une miette de la saison exceptionnelle réalisée par les hommes de Felice Mazzù. "J’ai regardé tous les matchs et je connais tout par cœur : les joueurs, les résultats et même les minutes des buts", sourit celui qui a coaché Eupen, futur adversaire des Saint-Gillois, durant sa carrière.

Le titre de champion