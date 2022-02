C’est un livre d’amitié. Entre un footballeur attachant, attaché à ses couleurs, le jaune et le bleu, et à son Parc Duden, et un journaliste sportif passionné, passionnant dans ses écrits. C’est un livre d’amour, où le anti-héros, un echte Brusseleir plus Bossemans que Coppenolle, parle de sa passion du jeu. De ses conquêtes, nombreuses, mais aussi de ses râteaux, sans dérobade…