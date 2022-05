Union: plongée dans les coulisses de l’historique Stade Marien Union Saint-GilloiseReportage François Garitte © Ennio Cameriere

Plongée dans les recoins d’un stade inauguré il y a 103 ans et au charme inégalable.



Le 14 septembre 1919, l’Union bat le Milan Club (l’actuel Milan AC) sur le score de 3-2 lors d’une rencontre de gala. Ce jour-là, le club bruxellois inaugure son tout nouveau stade qui aurait pu être présenté plus tôt au grand public sans l’arrivée de la Première Guerre mondiale. Près de 103 ans plus tard, les hommes de Felice Mazzù s’apprêtent à accueillir le Club Bruges dans un duel capital en vue du titre de champion de Belgique.



(...)