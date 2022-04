Trois mois et un jour. C’est le temps qui s’est écoulé entre le dernier but de Dante Vanzeir en championnat, face à Genk, et ce dimanche. Parfaitement servi par Deniz Undav, le Diable rouge a enfin retrouvé le chemin des filets. "Je n’ai pas trop réfléchi quand j’ai reçu le ballon, avançait l’attaquant de 24 ans. J’ai juste attendu de savoir si le gardien allait faire un choix pour m’adapter en fonction. Il s’est couché assez rapidement donc j’ai choisi de faire une pichenette au-dessus de lui. C’est un super sentiment de remarquer à nouveau. C’est bien pour mon moral et ma confiance."

Comme célébration, Vanzeir a mimé qu’il était menotté avant qu’Undav n’arrive avec une clé imaginaire libérer son acolyte. "Il a passé cinq semaines en prison, souriait l’Allemand à la fin du match. Finalement, il est revenu et il a marqué. J’ai donc ouvert les menottes avec la clé pour le libérer."

"C’était un peu prévu cette célébration, rigolait Dante Vanzeir. C’était pour rigoler. Je suis content d’être là et de m’amuser sur le terrain. Je me sentais, sans pression et très libéré. Plus globalement, la pression sur l’équipe n’est pas négative. En début de saison, nous n’avions pas de pression et elle est venue grâce à nos bons résultats. Nous avons su jouer de manière libérée et en tournant la pression de manière positive. Il faudra avoir cette envie et cette faim pour les prochains matchs."

Une faim qui a permis à l’Union de ne pas sombrer après la réduction du score des Mauves en première mi-temps. "Il n’y a pas eu de doutes dans notre esprit. À 2-0, on aurait voulu gérer le match tranquillement, ce qui n’a pas été fait avec leur but. Mais de manière générale, nous avons su gérer et marquer aux bons moments."