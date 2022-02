Anthony Moris osait-il croire en une pareille renaissance lorsqu’il prenait le risque de rompre son contrat avec Malines, qui venait de le renvoyer en juillet 2018 dans le noyau C, pour signer deux échelons plus bas, en D1 nationale, à Virton ? D’abord promu en D1B avec l’Excel, il rebondissait ensuite à l’Union en 2020, pour retrouver la D1A un an plus tard. L’ancien gardien du Standard, champion sans jouer la moindre minute en 2009, a plus que réussi son pari, puisqu’il est aujourd’hui l’un des meilleurs portiers de D1A. Allô, Malines ?

Formé en majeure partie à Anderlecht, Siebe Van Der Heyden n’y a pas trouvé de place au soleil de l’équipe première. Il n’est pas le seul, mais, chose plus étonnante, il n’a eu droit qu’à un seul match officiel en deux ans à Ostende, où il avait signé après avoir quitté Neerpede. Alors que plus grand monde ne songe à lui en D1A, il met le cap en 2018 sur le FC Eindhoven, en D2 néerlandaise, après y avoir passé un test. De retour à Bruxelles, il gravit les étapes avec l’Union, dont il est aujourd’hui une valeur sûre. À 23 ans, il n’a peut-être pas fini de surprendre.