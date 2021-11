Le sujet était sur toutes les lèvres à la fin de la rencontre : Deniz Undav avait-il inscrit un triplé ou un quadruplé ? "La réponse est un quadruplé, souriait l’Allemand, le ballon du match en mains. Je voulais laisser le dernier but pour Dante mais j’ai touché accidentellement la balle avec mon nez. C’est la première fois de ma carrière que j’inscris un quadruplé. Je vais demander à mes coéquipiers de signer le ballon et je le laisserai à la maison pour me souvenir de cette performance. Il y a une vraie alchimie sur le terrain. Je peux perdre 10 ballons, ils me feront encore confiance et défendront tous pour les récupérer."

Déjà décisif à 23 reprises et lors de 13 des 15 matchs cette saison, Deniz Undav nage en plein bonheur et est l’atout numéro 1 des Unionistes depuis le début du championnat. "23, c’est un beau chiffre, rigolait-il. C’est juste incroyable mais j’essaye de ne pas me focaliser sur mes statistiques. Arriver à 30 avant la fin de l’année ? Pourquoi pas mais c’était peut-être aussi mes derniers buts de la saison, on ne sait jamais… Le plus important était la victoire et gagner aussi largement rend vraiment heureux. Après le 1-3, nous avons senti que l’adversaire abandonnait un peu car il comprenait qu’il n’allait plus pouvoir revenir dans le match. De notre côté, nous avons continué à jouer."

Semaine après semaine, il devient de plus en plus difficile pour l’Union de se cacher. Meilleure attaque, meilleure défense, champion d’automne avec sept points d’avance sur l’Antwerp et Bruges : rien ne semble pouvoir arrêter l’équipe qui reste sur six victoires de suite en championnat. "Nous espérons bien entendu rester dans cette situation mais nous ne savons pas ce qu’il peut arriver. Il reste quand même 19 matchs d’ici la fin de la phase classique… Nous ne faisons pas attention aux résultats de Bruges, de l’Antwerp ou de Genk. Eux ont la pression d’être champions, nous pas. Nous aimons cette position d’underdog."