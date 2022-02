Deniz Undav avait le sourire en se présentant face aux journalistes quelques minutes après la victoire. L’Allemand, qui restait sur une série de trois matchs sans marquer, s’est fait plaisir sur le terrain de l’Antwerp avec un doublé qui a offert la victoire à l’Union. "Deux goals et la victoire : je ne pourrais pas être plus heureux, souriait Undav. J’aurais pu marquer plus tôt dans la rencontre et j’aurais aussi pu inscrire plus que deux buts. Ces derniers matchs, je ne jouais pas bien et j’étais fâché sur moi-même à cause de mes prestations. Je m’étais peut-être mis trop de pression à vouloir montrer que je suis un bon joueur lors des derniers gros matchs. Il fallait que je redevienne moi-même et j’ai réussi à le faire."

Le buteur de 25 ans, qui a inscrit ses dix-neuvième et vingtième buts de la saison, ne s’est pas fait que des amis lors de ce déplacement. Undav a fait la connaissance avec les supporters anversois qui lui ont envoyé divers objets après sa célébration lors du second but. "Ils ont commencé à me lancer différentes choses quand j’ai voulu célébrer le but avec Dante Vanzeir, explique Undav. Il y avait des briquets et même une petite bouteille de vodka. Normalement, je ne célèbre pas face aux fans adverses mais j’étais dans l’émotion. J’aime ce genre d’ambiance, je sais de toute façon que les fans sont derrière l’Antwerp et pas l’Union donc je n’ai pas de problème avec leur réaction. Nous avons pris les trois points, j’aurai juste une petite bosse sur la tête (sourire)."

Avec désormais dix unités d’avance sur l’Antwerp, les Unionistes seront qualifiés très prochainement pour les playoffs 1. Avant de pouvoir peut-être rêver plus grand… "Je ne suis pas surpris par nos performances. Je pense que nous méritons juste plus de respect. Chaque semaine, tout le monde dit que nous allons tomber. Nous essayons de prendre cela comme une motivation avant chaque match en nous disant : ‘À nous de tout faire pour ne pas chuter.’ Grâce à cette mentalité, nous n’avons jamais perdu deux rencontres d’affilée."