Depuis le début de la préparation, les joueurs offensifs de l’Union se font plaisir. En six matchs, contre il est vrai plusieurs équipes de divisions inférieures, 24 buts ont été inscrits par les hommes de Felice Mazzù. Dont quatre par Deniz Undav, le meilleur buteur de la préparation. "Je ne savais pas que j’avais inscrit le plus de buts, sourit l’Allemand. J’avoue que je ne compte pas mes buts durant cette pré-saison. C’est bien de marquer mais c’est surtout important de bien jouer et de se sentir bien dans les différents systèmes tactiques mis en place par le coach."

La saison dernière, le joueur de 24 ans avait fait parler la poudre à 17 reprises sur les terrains de D1B. Un cran plus haut, Undav s’attend à plus de difficultés mais n’a pas moins d’ambitions pour autant. "Je veux atteindre la barre des 14 buts minimum en D1A, explique-t-il. Si c’est plus, c’est mieux mais si c’est moins, je ne pourrai pas dire que j’ai fait une bonne saison. Nous sommes tous excités d’affronter les plus grandes équipes belges, d’autant que nous débutons avec deux gros adversaires (NdlR : à Anderlecht puis contre le Club Bruges). Nous n’aurons pas de pression lors de ces deux rencontres vu que nous venons de l’échelon inférieur. Mais l’équipe sera prête pour ces deux batailles."

Un duo Undav-Vanzeir complémentaire

Lors de cette nouvelle saison, Deniz Undav pourra compter sur son complice d’attaque : Dante Vanzeir, auteur de 19 buts en 24 rencontres la saison dernière. "Nous nous trouvons très facilement sur le terrain. Je peux fermer les yeux et savoir où il va se déplacer et vice-versa. L’arrivée de Felipe Avenatti ? Dans chaque équipe, il y a toujours trois ou quatre attaquants. Je dois me donner à fond à l’entraînement pour garder ma place de titulaire."

Ce vendredi, l’Union se déplace à Lens pour son septième match de la préparation. De quoi permettre aux Bruxellois de se rendre compte de leur forme actuelle à deux semaines du début du championnat. Et à Undav d’augmenter encore son compteur buts.