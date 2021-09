Écrire que Deniz Undav a marqué les esprits la saison dernière en D1B est un euphémisme. Avec 17 buts et 5 assists en 26 matchs, l’Allemand a été l’un des grands artisans de la montée de l’Union en D1A. Le joueur de 25 ans se savait attendu en D1A et s’était lui-même mis la pression sur les épaules pendant la préparation estivale ("Je veux au moins marquer 14 buts cette saison"). Avec 7 buts et 3 assists en 10 rencontres, Deniz Undav a montré qu’il était à sa place parmi l’élite.



