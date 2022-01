D'après plusieurs sources concordantes, le buteur de l'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un accord avec Brighton dont le propriétaire est Tony Bloom, aussi propriétaire d l'Union. Les liens entre les deux clubs sont plus que rapprochés puisque l'actuel neuvième de Premier League a prêté deux joueurs à Bruxelles cette saison : Kaoru Mitoma et Kacper Kozlowski.

Arrivé à l'Union durant l'été 2020, Undav a mis un peu de temps à s'acclimater à la Belgique avant d'exploser au grand jour avec 17 buts et 5 assists en 26 rencontres en D1B. Cette saison, l'Allemand d'origine turque fait encore mieux puisqu'il comtpe déjà 18 buts et 10 assists en 24 matchs de championnat. Avant de rejoindre l'Angleterre, Undav aura à coeur d'aider l'Union à se qualifier le plus rapidement possible pour les playoffs 1. Avant de peut-être rêver encore plus grand...