Et ils enchainent par une deuxième victoire ! Trois jours après leur belle victoire au RAEC Mons (2-6), les hommes de Felice Mazzù ont triomphé en déplacement, au Tempo Overijse, dans leur second match de préparation.

Face aux pensionnaires de D3 amateurs, les Unionistes n’ont pas dû forcer leur talent. Très rapidement aux commandes grâce à une réalisation de Guillaume François (5e, 0-1), les Saint-Gillois ont amplifié leur pressing pour ne pas laisser respirer leur adversaire. Après quelques occasions supplémentaires galvaudées, c’est finalement sur coup de pied arrêté que les Bruxellois faisaientt le break. La connexion danoise Nielsen-Bager faisait mouche sur corner (25e, 0-2).

Les Jaune et Bleu auraient pu enfoncer le clou plus largement mais deux ratés de Senne Lynen (3e et 22e) et un ballon sauvé sur la ligne sur une nouvelle tête de Jonas Bager (36e) ne le permettaient pas. Dans une mi-temps jouée sur un faux rythme, les Unionistes contrôlaient calmement le ballon en ne prenant aucun risque...

Le T1 saint-gillois faisait ensuite tourner son noyau pour coucher une toute nouvelle équipe composée de jeunes et de cadres. On pense notamment à Kandouss, puis à Teuma et Vanzeir, qui, eux, effectuaient leur grand retour dans l'équipe. Toujours dans un faux rythme, les joueurs de la Butte ne parvenaient pas à se créer beaucoup d’opportunités dans les derniers mètres d’Overijse hormis sur une incursion de Teddy Teuma (53e) ou sur une frappe de Julen Cordero (test) repoussée. Finalement, le matricule 10 inscrivait trois buts supplémentaires dans le dernier quart d’heure de la partie.

Tout d’abord sur une action rondement menée entre Sigurdarson et Siebe Van der Heyden. L’Islandais enroulait un ballon à la perfection et allait chercher la lucarne opposée (74e, 0-3). Puis Julen Cordero inscrivait un doublé coup sur coup pour fixer le score à 0-5.

Les Unionistes engrangent une seconde victoire en autant de rencontres. Ils se rendront à Heist (Nationale 1) mercredi afin de poursuivre leur série de joutes amicales.

Tempo Overijse 0-5 Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise (1ère mi-temps) : Pirard; Bager, Burgess (25e Kandouss), Lemaire; François, Sorinola; Nielsen, Lynen, Ziani; Lubamba, Undav.

Union Saint-Gilloise (2e mi-temps) : Atheba; Scarantino, Kandouss, Van der Heyden; Zacarias, Sigurdarson, Bafdili, Teuma, Lewis; Cordero, Safari (66e Vanzeir).

Arbitre : M. Stevens.

Avertissement : Dewolf.

Les buts : 5e François (0-1), 25e Bager (0-2), 74e Sigurdarson (0-3), 84e et 87e Cordero (0-5).