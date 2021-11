Avec Christian Burgess (30 ans), il est possible de parler longuement de football. Et aussi de nombreux autres sujets. Arrivé à l’Union durant l’été 2020 en provenance de Portsmouth, l’Anglais s’intéresse au monde qui l’entoure. Et s’active pour changer les choses, à son échelle, depuis sa position de footballeur reconnu.

