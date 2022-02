Le top 4 ne peut désormais plus échapper à l’Union (voir par ailleurs), qui peut se servir de cette fin de phase classique pour accomplir des missions essentielles et d’autres, plus accessoires.

Retrouver la clé face aux blocs bas

Comme quinze jours plus tôt face à Saint-Trond, l’Union s’est cassé les dents sur un adversaire venu avant tout pour défendre. Difficile d’en vouloir à Eupen, qui joue toujours sa survie et qui a sauté de joie à la fin de la rencontre, comme après une victoire. Comme face aux Canaris, les véritables occasions de buts unionistes ont été peu nombreuses. "On a eu quelques manquements techniques, pointe justement du doigt Felice Mazzù. On a eu assez de situations pour marquer, mais il y a eu du déchet ou de mauvais choix dans la dernière passe. Mais je n’ai rien à redire sur la volonté des joueurs."