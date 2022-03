Faïz Selemani ne passe jamais inaperçu. Sur les pelouses belges, l’ailier gauche fait mal depuis trois ans et demi grâce à sa technique au-dessus de la moyenne et sa redoutable efficacité devant les buts. En dehors des terrains, le Courtraisien est un bon client qui dit ce qu’il pense, en ne balayant aucun sujet du revers de la main.

Avant le duel entre Courtrai et l’Union, son ex-club qu’il a quitté en cassant son contrat un an après son arrivée, Selemani s’est penché sur les sujets chauds du moment. Avec une vraie disponibilité et sans langue de bois. Même quand le temps est compté, son coach Karim Belhocine voulant pousser ses joueurs au repos entre le repas et l’entraînement de l’après-midi.