Moris and co s’en souviendront pendant longtemps de cette victoire chez les Buffalos. Surtout le gardien de la Butte, qui a vu ses montants le sauver à… quatre reprises en nonante minutes.

Après la rencontre, Felice Mazzù s’est penché sur cette victoire de gala face à un autre cador de Pro League. "Nous sommes tous très fiers de ce que nous avons réalisé à Gand. Même s’ils ont perdu face à nous, je continue de dire que les Gantois se battront pour le titre en fin de saison. On ne méritait peut-être pas de mener 0-2 à la mi-temps par rapport à ce que Gand a montré et nous avons eu de la chance par moments. Mais la chance fait partie du foot et il faut parfois la forcer. Les Buffalos ont été impressionnants en première période mais nous avons eu ce petit coup de pouce du destin de gagner 0-2 à la pause. Il ne faut pas oublier qui nous sommes, d’où nous venons et qui nous avons affronté", exprimait le T1 saint-gillois.

En seconde période, les Unionistes ont su faire le gros dos tout en ayant une très bonne gestion des événements. Ce qui a permis de garder le zéro derrière après quelques matchs compliqués défensivement. "On a bien géré et nous avons moins donné d’espace ou de situations dangereuses à Gand. Sur la deuxième mi-temps, je ne vais pas dire qu’on mérite la victoire mais on mérite d’avoir fait ce qu’on a fait. Ce n’était pas simple face à une grosse équipe. Bravo à mon groupe et à sa mentalité exemplaire pour ce qu’il a accompli".