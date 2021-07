On y est ! Après 48 ans d'attente, l'Union Saint-Gilloise va retrouver l'élite ce dimanche (18h30) sur le terrain d'Anderlecht. Une entrée en matière face au grand frère bruxellois lors de laquelle le coach Felice Mazzù pourra compter sur un groupe presqu'au complet. "Tout le monde est fit sauf le jeune Ilyes Ziani, a expliqué le T1 unioniste. Il s'est occasionné une entorse dimanche lors d'une rencontre avec le noayu B. Il ne reprendra les entraînements collectifs que ce samedi donc ce sera un peu juste pour lui."

Pour le reste, Mazzù devra faire des choix entre ses joueurs vu la largeur de son groupe. Et si certains pensent l'Union capable du meilleur sur le terrain d'un adversaire pas encore au top de sa forme, le coach préfère calmer les ardeurs. "L'air ne fait pas la chanson, a-t-il avancé. Anderlecht est une équipe qui a terminé la saison dernière dans le Top 4 et qui a beaucoup évolué depuis que Kompany est arrivé. Je ne pense pas qu'il y ait un bon ou un mauvais moment pour les affronter. Il y aura LE moment, ce sera dimanche et il faudra tout donner pour faire une bonne prestation."

Lotto sponsor principal

Avant la conférence de presse en présence du coach, l'Union a présenté son nouveau sponsor qui sera présent à l'avant du maillot. Il s'agit de Lotto qui a conclut un partenariat avec le club bruxellois pour cette saison 2021-2022. "L’engagement social de la Loterie Nationale est un facteur important, en adéquation avec notre philosophie, a expliqué Philippe Bormans, le CEO du club.



Lotto soutiendra aussi l'équipe féminine U16 des Bruxellois ainsi que les actions sociales de l'Union Fondation.