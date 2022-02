L'Union de Felice Mazzù affronte ce samedi (20h45) l'Antwerp, son dauphin au classement. Une rencontre qui mettra fin à l'enchaînement infernal face aux cadors de notre championnat (Genk, Bruges, Anderlecht et l'Antwerp).

Avec deux jours de congé, lundi et mardi, les Unionistes ont pu récupérer de leur grosse débauche d'énergie. "Les joueurs ont profité de congés mérités après l'enchaînement qui a été réalisé d'une manière très positive, explique Felice Mazzù, l'entraîneur de l'Union qui affronte une équipe ayant joué ce mercredi. Je ne pense pas que l'Antwerp sera plus fatigué que nous à cause de leur match en semaine. Ils ont un groupe de trente joueurs qui fait qu'il n'y aura pas de fatigue de leur côté."

La rencontre de ce samedi soir sera la véritable affiche du week-end entre le premier et le deuxième de Pro League. L'Union compte actuellement sept points d'avance sur les Anversois qui pourraient réduire drastiquement l'écart en cas de victoire. "Dans l'optique d'une qualification pour les PO1, ce match est aussi important que les précédents sans être plus important que les autres, avance Mazzù. Il restera encore des matchs dans la foulée. De notre côté, nous faisons tout pour rester les mêmes, garder la bonne ambiance dans le groupe et prendre du plaisir. Nous voulons garder les valeurs qui nous ont permis d'être en tête du classement."



Pour ce match, Felice Mazzù devrait pouvoir compter sur le retour dans le groupe de Kacper Kozlowski et de Matthew Sorinola. Kaoru Mitoma, de son côté, n'est pas encore entièrement rtatbli.