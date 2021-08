A deux jours de la rencontre de l'Union face au Beerschot (samedi à 16h15), Felice Mazzù a fait l'état des lieux de son groupe. Bonne nouvelle : tout le monde est disponible pour cette troisième rencontre de championnat qui suit une solide prestation face au Club Bruges (défaite 0-1).

Au Kiel, les Unionistes affronteront une équipe qui a été battue par le Cercle Bruges en ouverture de championnat (0-1) puis qui a tenu tête à la Gantoise (2-2). "Mentalement, c'est très facile de préparer un match face à Anderlecht ou Bruges. Pour moi, le match au Beerschot sera beaucoup plus difficile que nos deux premières rencontres. C'est une équipe qui sort d'une très grosse saison et qui est dans une certaine continuité. Nous devrons redoubler de vigilance et faire les efforts supplémentaires. Les joueurs sont dans cette excitation positive de prendre des points à tous les matchs."

C'est donc prudent que Mazzù a attaqué la préparation de ce déplacement à Anvers. "Il faut tenir compte de ce qu'on a fait de bien tout en ne pensant pas que cela va aller aussi bien face au Beerschot. Je me dois de les mettre en garde en leur disant que ce duel sera plus important que les deux que nous avons déjà joués."



La sélection sera connue ce vendredi.