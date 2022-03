Comme il y a quinze jours avant de se rendre à Charleroi, l’Union a bien l’intention d’effacer la contre-performance du week-end précédent en renouant avec la victoire en déplacement. Le rendez-vous est cette fois fixé à Courtrai, samedi (18h30) et le leader espère y oublier le triste 0-0 concédé contre Eupen samedi passé, même si Felice Mazzù ne veut pas tout jeter par la fenêtre. "Notre époque aime beaucoup les ‘datas’ et je peux vous dire que d’après ces chiffres, on a réalisé un bon match. Il aurait suffi de mettre une occasion au fond pour que l’analyse soit très différente."

Quoi qu’il en soit, l’Union vient de connaître un léger ralentissement de son incroyable rythme, avec une défaite, un nul et une victoire sur les trois derniers matchs. Pas de quoi paniquer, pour autant. "On n’a pas été à notre meilleur niveau le week-end passé", poursuit Mazzu. "Mais cela fait partie de la vie d’une saison. Un bilan se fait sur l’ensemble d’une saison, pas sur deux ou trois matchs. Tous les grands clubs connaissent une période moins réjouissante. Maintenant, on doit juste pouvoir rehausser notre niveau. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Et j’ai insisté auprès d'eux sur le fait qu’on est en train de réaliser quelque chose de grand et qu’ils doivent conserver la confiance qui est là depuis bientôt deux ans, maintenant. Il ne faut pas oublier tout ce qui a été acquis."

Et puis, il y a ces statistiques en déplacement, qui poussent à l’optimisme : l’Union fait encore mieux qu’à domicile, avec une seule défaite et deux partages en quatorze matchs. "On parvient à ne pas faire de différence entre domicile et déplacement", souligne le T1. "Il faut être deux à jouer le jeu et l’on constate que chez nous, ce n’est plus vraiment le cas. Je ne pleure pas en disant cela, c’est à nous à trouver des solutions. Mais on sait qu’à l’extérieur on va recevoir plus d’espaces."

Sera-ce encore le cas cette fois ? Réponse ce samedi, avec, plus que probablement, Deniz Undav de retour dans le onze de base après sa suspension d’une semaine. La présence du meilleur buteur de D1 devrait aider le leader à retrouver le chemin des filets.