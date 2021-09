Un an et neuf mois après, Felice Mazzù fait son retour à Genk. L’actuel entraîneur de l’Union va revenir pour la première fois en terres limbourgeoises, là où il avait pris en main l’équipe championne en titre au début de la saison 2019-2020.

Pour plusieurs raisons, l’histoire d’amour entre les deux parties n’avait finalement duré que cinq mois. Depuis, Mazzù a tourné la page une bonne fois pour toutes. "Il n’y aura rien de spécial pour moi, explique le T1 unioniste. Il s’agira d’un match comme un autre, comme si l’adversaire était Anderlecht, Courtrai ou le Beerschot. L’objectif sera seulement de prendre des points, ce qui n’est pas gagné d’avance car nous affronterons un adversaire de qualité. J’ai déjà expliqué qu’en termes de qualité et d’équilibre du noyau, Genk a le plus beau groupe de D1A."

Et pour les Bruxellois, qui réalisent un début de saison de très haut vol, ce n’est pas leur première place au classement qui va changer quelque chose dans la préparation du match. "Nous n’avons joué que six matchs, nous sommes encore très tôt dans la saison, avance Felice Mazzù. Il y a très peu d’écart entre les équipes. Par contre, les joueurs méritent cette première place pour le travail accompli depuis plusieurs mois, en comptabilisant la saison en Division 1B. Nous espérons rester en haut de classement le plus longtemps possible mais il faut avant tout rester les pieds sur terre."