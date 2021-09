C'est avec une première place au classement de Pro League que l'Union se rend ce dimanche à Genk, quatrième (avec un match en moins). Pour cette rencontre, Felice Mazzù pourra compter sur tout son groupe dont les trois internationaux revenus en deuxième partie de semaine (Teddy Teuma, Loïc Lapoussin et Anthony Moris). "La trêve s'est bien déroulée de notre côté, explique le T1 unioniste. Les joueurs qui sont partis avec leur équipe nationale ont reçu pas mal de temps de jeu donc c'est positif. Pendant ce temps, on en a profité pour jouer une rencontre amicale avec les joueurs qui ont peut-être moins de temps de jeu en championnat depuis le début de la saison (Ndlr : victoire 0-1 face à Fortuna Sittard, avec un but de Felipe Avenatti). Les deux semaines se sont déroulées normalement et sans pépins physiques ce qui est le plus important."

Dimanche, les Bruxellois tenteront de continuer leur marche en avant face à un adversaire qui sort de deux belles victoires (4-0 face à OHL, 1-0 face à Anderlecht). "Nous affronterons un adversaire qui joue pour le titre, lance Mazzù. Un adversaire qui s'est qualifié pour la Coupe d'Europe. Nous savons qu'il y aura de la qualité en face. Les joueurs devront jouer libérés, avec de la confiance mais avec beaucoup d'humilité car si nous sommes premiers, il ne s'agit que du début de saison."