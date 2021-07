Le calendrier n’a pas épargné les Bruxellois en ce début de championnat. Après Anderlecht arrive Bruges. Un nouveau gros morceau (voire le plus gros?) attend les joueurs du matricule 10 ce dimanche. "On savait qu’Anderlecht n’était pas au top de son potentiel la semaine dernière. Mais Bruges l’est malgré leur résultat décevant face à Eupen (2-2). On a revu la rencontre et Bruges a raté énormément offensivement. Donc, cela ne veut rien dire, Bruges est prêt de son côté", explique dans un premier temps Felice Mazzù. "On est confiant dans nos rangs et nous sommes capables de faire de bonnes choses. L’état d’esprit des joueurs est dans la continuité de ce que nous faisions la saison passée et c’est important. On respecte énormément cette équipe de Bruges mais on ne doit pas avoir peur pour autant. C’est le genre de club qui est dans l’obligation de gagner et ne pas perdre de miettes en cours de route. On sait que sur papier, c’est un adversaire incroyable. C’est une équipe avec beaucoup d’expérience. Que ce soit derrière au milieu ou en attaque. Bruges possède beaucoup de vitesse dans son jeu et prône un jeu très vertical. Il y a énormément d’automatismes au sein de leur groupe."

Pas de panique en revanche si le club de la Butte ne fait pas le plein de points ce week-end. "On doit rester serein, ce n’est pas grave si cela n’arrive pas face à Bruges. C’est sur l’ensemble de la saison qu’il faudra faire les comptes", ponctue Felice Mazzù.

Le match face à son ami Clement

Felice Mazzù a fait sa licence pro avec Philippe Clement à l’époque. Les deux hommes se connaissent donc très bien. Un respect mutuel s’est installé entre les deux hommes et Philippe Clement redoute évidemment ce match chez le champion en titre de D1B. "Lors de notre licence pro, nous avons même dormi dans la même chambre à un moment. Je pense qu’on s’apprécie énormément depuis lors. On garde de très bons contacts."

La pelouse est dans un parfait état

Les Saint-Gillois se sont entrainés sur la toute nouvelle pelouse du Marien. Elle est intacte et de très bonne qualité. Les dirigeants saint-gillois ont dépensé 200.000 euros pour refaire la pelouse sous format hybride (NdlR : un système où 5% de synthétique est combiné à l’herbe) comme à Anderlecht, au Standard, ou Bruges. Le terrain sera donc en parfait état pour accueillir les Blauw & Zwart. "On sait que Bruges fera des commentaires sur tout en arrivant (rires). Le vestiaire, le terrain, …", ironise le T1 saint-gillois.

Les supporters : "Ils devront faire plus de bruit que d’habitude"

Ils sont forcément attendus en nombre ce dimanche. Les fans jaunes et bleus attendent ce moment avec impatience et ils devront faire du bruit pour soutenir leur équipe face à l’ogre brugeois. "Cela fera partie de ma causerie d’avant-match. Il faudra tout donner pour les supporters qui ont attendu cela depuis tant d’années. Et eux, de leur côté, devront faire du bruit deux, trois voire quatre fois plus forts que d’habitude pour optimiser nos chances de bons résultats. Notre objectif est de prendre des points." Un peu moins de 3500 spectateurs sont attendus ce dimanche.

Le noyau : tout le monde est là... ou presque

C’est un autre point positif de l’Union Saint-Gilloise. Tout le monde est disponible… mais pas forcément affuté physiquement. On le sait, les nouveaux comme Damien Marcq ou Felipe Avenatti ne sont pas encore prêts à débuter une rencontre. Ils devront s’aguerrir physiquement avant de pouvoir démarrer dans un onze de base. Deux absents sont à déplorés : Pedro Lubamba et Ylyes Ziani, les deux joueurs du noyau U21 qui sont restés jusqu’au bout de la préparation avec les A. Ziani a récupéré de son entorse et a joué un match avec l’attaquant angolais cette semaine contre les U21 d’Anderlecht. Ils partiront en stage à Alkmaar dans les jours qui viennent avec le groupe de Sébastien Pocognoli et y disputeront un match sur place.