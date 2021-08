C'est en qualité de leader que l'Union se déplace à Malines ce dimanche. Une rencontre qui s'annonce délicate à plus d'un titre. Felice Mazzù le sait, beaucoup veulent voir les Saint-Gillois tomber. "Nous devons franchir chaque étape avec beaucoup d'intelligence. Nous venons de gagner mais nous devons afficher beaucoup d'humilité, rester très simples. Je pense que nous sommes arrivés à un stade où pas mal de gens aimeraient qu'on tombe. Ce que l'on fait pour l'instant est mieux que prévu et je sens qu'on pourrait doucement devenir embêtants pour la série et les adversaires. La motivation de nos adversaires grandit de semaine en semaine et on doit être prêt à ça", explique le coach de l'Union.

L'autre danger, il viendra du public malinois qui signe son grand retour dans son stade. 15000 supporters prêts à pousser leur équipe. "Ce sera un match différent, difficile, avec le retour du public et un stade plein. Malines a pour habitude de rencontrer des difficultés en début de saison, je ne fais donc pas attention à leur classement actuel. Ce que je sais, c'est que l'appui du public sera une grande force pour eux. C'est un paramètre qu'il faudra gérer."

Mais Mazzù le sait, il pourra compter sur un duo d'attaque libéré. Undav respire la grande forme alors que Vanzeir est libéré depuis son but inscrit face à Courtrai. "Dante n'est pas du genre à broyer du noir mais avoir débloqué son compteur ne peut lui faire que du bien. Cela renforce encore plus cette complémentarité avec Undav.

Sans oublier une défense solide, la meilleure de D1A en compagnie de Charleroi, avec deux petits buts encaissés. "C'est une satisfaction. Nous avons plus qu'une défense mais bien un bloc collectif. J'ai la chance d'avoir quatre défenseurs centraux qui peuvent débuter. Malgré son statut de remplaçant, Christian reste très concerné, ce n'est que bénéfique pour le groupe."