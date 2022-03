Après sa belle victoire arrachée en fin de match à Courtrai, l’Union se déplace à Louvain ce vendredi avec un petit esprit de revanche. Battus 1-3 au match aller, les Unionistes pourront à nouveau compter sur Alex Millan, indisponible le week-end dernier pour cause de maladie.



Mais toujours pas sur Dante Vanzeir, suspendu pour encore trois rencontres. "J’espère que les joueurs auront à l’esprit le match aller et la manière avec laquelle nous avions perdu, commente Felice Mazzù, l’entraîneur de l’Union. Je me souviens encore très bien des trois buts encaissés. Nous avions poussé en deuxième mi-temps sans réussir à revenir au score et en encaissant finalement un troisième but. Je m’attends à un match difficile contre une équipe qui peut encore jouer un rôle pour les playoffs 2."

Les Bruxellois tenteront d’enchaîner avec un treizième match sans défaite d’affilée en déplacement. "A côté de l’envie de continuer cette série, il y a l’envie de rester accroché à la première place, avance Mazzù. Les séries en soi sont moins importantes que nos objectifs. Et notre objectif actuel est de finir la phase classique en tête. Le groupe le mérite par rapport à ce qu’il fait depuis bientôt deux ans. Cela pourrait être une belle récompense."