Felice Mazzù l'a souvent répété ces dernières semaines : les mois d'octobre, novembre et décembre sont importantissimes dans une saison. A mi-chemin de cette période, les voyants sont au vert pour l'Union qui a rendu un bilan de quinze points sur quinze lors de ces cinq dernières sorties avant la trêve. "Jusqu'à présent, l'équipe négocie bien cette période, avance l'entraîneur de l'Union. Mais j'aurai quand même une question à poser à mes joueurs avant le match à Ostende : sont-ils prêts à gérer tout ce qui est en train de se passer autour du club ? Je veux savoir s'ils sont capables mentalement de continuer à prester comme ils le font malgré la forte médiatisation. Ou si au contraire cette médiatisation leur apporte de l'énergie négative. Il s'agira d'une partie de ma préparation d'avant-match."

Pour le moment, rien ne semble pouvoir arrêter les Unionistes qui réussissent à garder les pieds sur terre malgré l'enchaînement de performances. "J'espère que mes joueurs ne tomberont pas dans cette arrogance et qu'ils continueront à afficher la même rage de vaincre qu'ils affichent depuis le début du championnat. Il faut garder une certaine simplicité car si nous tombons dans un manque d'humilité, nous ne prendrons plus beaucoup de points."

Dimanche, à Ostende, les Bruxellois affronteront une équipe qui tentera de sortir de sa spirale négative, avec trois défaites sur les trois dernières rencontres. Tout en sachant que, peu importe le résultat à la Côte, ils sont déjà assurés de se réveiller lundi dans la peau des leaders de Pro League... "C'est bien mais ce n'est pas une fin en soi, lance Felice Mazzù. Tant qu'il n'est pas acquis, vous m'entendrez encore parler de maintien. Mais vu la situation, j'ai quand même fixé l'objectif d'être champion d'automne avec les joueurs même si cela ne changera pas l'objectif global de la saison. Il faudra cependant prendre chaque adversaire avec le plus grand respect. On nous connaît de plus en plus et nous sommes l'équipe à battre pour le moment. Nous devons jouer chaque match pour le gagner, sans tenir compte du classement de l'adversaire."



A Ostende, Felice Mazzù pourra compter sur tous ses joueurs, sauf Senne Lynen (genou). Sorti face à Charleroi, Casper Nielsen a rapidement fait son retour dans le groupe tout comme Anthony Moris, absent pour maladie face aux Zèbres.