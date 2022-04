Pour la dernière journée de la phase classique, Felice Mazzù retrouve Dante Vanzeir. Le Diable Rouge, suspendu pour cinq matchs après le coup asséné à Valentine Ozornwafor lors de Charleroi-Union, fera son retour dans le onze de base ce dimanche. "Oui, il va être titulaire car il a besoin de rythme, explique Felice Mazzù. C'est l'occasion pour lui d'avoir des sensations avant les Champions Playoffs."

Le T1 unioniste pourrait par contre se passer des services de Teuma et Lapoussin, tous les deux menacés de suspension. Un carton jaune ce dimanche signifierait une suspension pour le premier match des playoffs alors que le nombre de cartons jaunes retombent à zéro à l'issue de la phase classique. "J'aurai une discussion avec eux ce samedi pour voir dans quel état d'esprit ils sont et si c'est utile de prendre le risque de les faire jouer."



Face au Beerschot, déjà officiellement relégué en Division 1B, les Unionistes voudront regagner à domicile après leur bilan de deux points sur neuf à la maison. "Nous voulons nous prouver à nous-mêmes que nous pouvons gagner à domicile. Je ne pense pas que le Beerschot va fermer complètement le jeu. Ils descendent donc n'ont plus rien à jouer et seront donc libérés. Il faut se focaliser sur nous. Le titre en tête ? Je n'y pense pas. Nous avons l'ambition de gagner chaque match. Si nous avons l'opportunité de jouer à un moment le titre, on le fera. Certains joueurs en parlent dans la presse et tant mieux, cela veut dire qu'ils ont des ambitions. De mon côté, je dois gérer au mieux la pression qui pourrait s'installer. Nous avons réussi notre saison et voulons maintenant être bons durant ces Champions Playoffs."