Ce samedi, à domicile face à Courtrai, l’Union voudra confirmer son bon début de saison. Après une nette victoire au Beerschot, les Bruxellois tenteront de vaincre une équipe avec laquelle ils sont en tête du championnat. "Je ne veux pas prendre le classement en considération car nous sommes très tôt dans la compétition, avance Felice Mazzù, l’entraîneur unioniste. Courtrai est une équipe qui essaye chaque saison de bien se positionner au classement. Ils ont aussi pas mal de gens qui étaient à l’Union dans le passé (Ndlr : le coach Luka Elsner et le joueur Mathias Fixelles). Nous nous attendons donc à voir une équipe revancharde qui se lance dans un match engagé avec une grande envie de nous faire tomber."



Après cinq ans passés à Bruxelles, Fixelles retrouvera donc le Parc Duden avec le maillot de Courtrai. Un moment qui s’annonce chargé en émotion pour le joueur très fortement apprécié par le public unioniste. "Je vais être triste de le revoir avec un autre maillot, avoue Mazzù. C’était quelqu’un d’important dans mon système de jeu. S’il a la chance de jouer contre nous, j’espère le voir dans un de ses moins bons jours (sourire). Il y aura de la déception de le voir avec une autre équipe mais cela fait partie du football..."



L’entraîneur de l’Union est aussi revenu sur le prêt officialisé cette semaine de Kaoru Mitoma, un ailier japonais acheté par Brighton puis loué dans la foulée à Bruxelles pour une saison sans option d’achat. "Il faudra voir comment il s’adapte et quelle position il peut prendre dans notre dispositif. Quoi qu’il arrive, je suis très content de cet apport et je suis impatient de voir un joueur comme lui dans notre groupe. Il n’est pas encore arrivé parmi nous, nous avons un accord avec lui et la direction pour qu’il puisse profiter de vacances (Ndlr : Mitoma a participé aux Jeux Olympiques avec le Japon jusqu’au 6 août) puis il y a encore son visa à finaliser."



Pour le reste, tout le monde est apte. Seule une incertitude existe autour de Senne Lynen : "il a eu un petit ennui au nez face au Beerschot. Il s’est entraîné collectivement durant toute la semaine mais je vais attendre ce samedi pour prendre la décision de le mettre dans le groupe ou non."