L'Union n'en finit plus de surprendre. Après une facile victoire à Seraing pour débuter l'année 2022, les hommes de Felice Mazzù sont sortis de l'enchaînement infernal (Genk - Bruges - Anderlecht - Antwerp) avec un plus grand nombre de points d'avance sur leurs poursuivants...

Désormais, ce sont des rencontres plus faciles sur papier qui attendent les Unionistes, à commencer par la réception de Saint-Trond ce dimanche. "En décembre, on nous disait que le mois de janvier allait être difficile, avance Mazzù. Maintenant qu'on a passé janvier sans encombre, on nous dit que les matchs vont être plus simples car la majorité des équipes sont dans la colonne de droite... Pour moi, chaque match doit être pris avec la même envie et le plus grand sérieux si nous voulons accrocher les PO1. Tous les adversaires sont à respecter et l'issue d'un match ne dépend que de nous. Je n'ai senti aucun relâchement dans le groupe. Nous travaillons actuellement de la même manière que lors du mois de janvier. Les sourires sont présents, nous sommes dans la même optique de travail."

Fidèle à lui-même, Felice Mazzù ne veut pas se projeter à trop long terme. L'objectif actuel est le Top 4...et rien d'autre. "J'ai envie de copier Pep Guardiola à qui on a aussi posé une question sur les objectifs de son équipe, explique Mazzù au sujet de l'entraîneur de Manchester City, en tête de la Premier League avec neuf unités d'avance sur le deuxième. Je m'en fiche qu'on puisse penser qu'on est la meilleure équipe et je m'en fiche qu'on puisse penser que l'Union pourrait être championne. Ce qui m'importe est le prochain match et une qualification en playoffs 1. Aujourd'hui, cela s'arrête là."

Pour cette rencontre, l'Union pourra compter sur Kacper Kozlowski, de retour de blessure, au même titre que Loïc Lapoussin qui avait déclaré forfait le week-end dernier à cause d'ischios douloureux. Kaoru Mitoma, de son côté, n'est toujours pas prêt.