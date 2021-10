Ce samedi, l'Union accueille Seraing, l'autre promu en Division 1A. Un match qui opposera deux équipes ayant réalisé un bon début de saison parmi l'élite, voire même un très bon début de saison du côté des Unionistes.

Malgré la troisième place au classement, le T1 des Jaune et Bleu, Felice Mazzù, n'a pas oublié la première mi-temps de ses hommes lors du dernier match, au Cercle Bruges. Si la victoire était finalement au bout (0-3), l'Union a sûrement joué ses pires 45 minutes de la saison. "Nous devons certainement mieux commencer nos rencontres, explique Mazzù. Au Cercle, nous n'étions pas assez dans l'impact. J'expliquerai à mes joueurs avant la rencontre que nous abordons une des périodes les plus importantes de la saison. Les terrains vont être de plus en plus gras, la météo sera de plus en plus désavantageuse pour du beau football... Nous l'avons déjà remarqué à Bruges. Et nous ne pouvons pas rééditer une mi-temps comme au Cercle. Il y a deux semaines, nous avons réussi à retourner la situation mais nous n'y arriverons pas à chaque fois."

Pour cette rencontre, Felice Mazzù pourra compter sur l'ensemble de son groupe sauf sur Senne Lynen, gravement blessé au genou lors de la dernière sortie des Saint-Gillois. "Il est présent chaque jour au centre d'entraînement, avance le T1 unioniste. Nous lui avons demandé d'être là pour pouvoir continuer à vivre avec le groupe et pour qu'il ne s'isole pas. Il y a un délai de trois semaines entre sa blessure (Ndlr : le 2 octobre) et l'opération car son genou avait gonflé. Il a donc fallu qu'il se dégonfle. Après l'opération qui arrive, il devra passer par la rééducation. Cela prendra du temps mais il est positif et confiant."

Pendant la trêve, les joueurs de l'Union n'ont pas chômé avec des entraînements quotidiens mais aussi un match amical, et une victoire (0-2), à Dunkerque (Ligue 2). L'occasion pour le coach de voir à l'oeuvre certains joueurs moins mis en lumière ces dernières semaines. "Cela a permis à ceux avec moins de temps de jeu de se montrer, conclut-il. C'est important pour eux d'essayer de garder une certaine dose de confiance. J'ai vu beaucoup d'énergie positive et une super attitude de la part de tout le monde."