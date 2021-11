Les sourires étaient sur tous les visages au centre d’entraînement de l’Union à la veille de la rencontre face à OH Louvain. Champions d’automne, les Bruxellois comptent sept unités d’avance sur leurs premiers poursuivants et tenteront d’accrocher une septième victoire d’affilée face aux Louvanistes après la claquée donnée à Ostende (1-7). "Immédiatement après la rencontre à Ostende, j’ai dit au groupe qu’il s’agissait d’une victoire dangereuse, tempérait Felice Mazzù, l’entraîneur de l’Union. Le risque est de croire que rien ne peut nous arriver et de tomber dans un manque d’humilité et de simplicité. Cette semaine, j’ai senti des joueurs heureux. Il faut trouver le bon équilibre entre le plaisir et l’euphorie. Il faudra aussi prendre en compte le facteur de la médiatisation qui a été amplifiée après le week-end dernier. L’aspect mental sera important à gérer si nous voulons continuer à prester."

Fidèle à lui-même, Mazzù a voulu calmer les ardeurs de la presse. "C’est très réconfortant de recevoir des louanges mais il faut les accepter de manière intelligente. A force de répéter et d’encore répéter que tout est beau, la chute risque d’être douloureuse quand ça ira moins bien. Je prépare ce moment même si j’espère qu’il n’arrivera pas."

Ce vendredi, l’Union accueille un adversaire qui, s’il figure à la quatorzième place, n’a perdu qu’à quatre reprises depuis le début de la saison. "Les joueurs ont été prévenus : OHL a fait beaucoup de matchs nuls mais n’a pas beaucoup perdu, analyse Felice Mazzù. C’est une équipe qui s’accroche et qui ne manque certainement pas de qualités. De notre côté, il faut qu’on se mette en tête que notre position actuelle au classement n’était pas prévue au départ. Les gros clubs savent depuis le début du championnat qu’ils doivent jouer pour les PO1 et l’Europe. Quand ils perdent, une certaine pression s’installe. Nous n’avons pas à subir cette pression. Nous jouerons match par match jusqu’à la fin décembre pour ensuite se fixer un objectif en fonction de notre classement à ce moment-là."