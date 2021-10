François Garitte et Izzard Romain

L’Union et Seraing se connaissent bien. Les deux promus se sont affrontés à quatre reprises la saison dernière en D1B, pour trois victoires bruxelloises et une sérésienne.

"C’étaient à chaque fois des rencontres difficiles, se souvient Casper Nielsen, milieu unioniste. Après notre seule défaite contre eux (Ndlr : le 29 novembre 2020), il y avait eu un déclic et nous avions ensuite enchaîné avec de nombreuses victoires. Nous avions réussi à trouver le moyen de jouer contre eux via un bloc bas car ils aiment jouer en contre-attaques. Nous savons qu’ils viendront ce samedi avec ce jeu basé sur la contre-attaque grâce à des joueurs très rapides. Mais nous avons énormément de confiance dans l’équipe et nous sommes souvent très solides à domicile."

(...)