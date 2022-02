Journée difficile pour Felice Mazzù et ses hommes. L’entraîneur unioniste était conscient que ses joueurs n’avaient pas évolué à leur niveau ce dimanche après-midi face à Saint-Trond. "On comprend que l’Union doit performer à 100 % individuellement et collectivement pour gagner et ce n’était pas le cas, analysait Mazzù. Mais je n’en veux pas à mon groupe. Cette défaite doit nous servir, pour le futur, à comprendre que nous ne sommes pas invincibles. Nous savions qu’il s’agissait d’un match très difficile mentalement après une période extraordinaire. Nous avons joué contre un bloc bas très solide et nous n’avons pas trouvé de solutions, sauf avec ce penalty créé en fin de rencontre."

Comme un symbole

Un penalty que Vanzeir, acclamé par le public après la rencontre, a envoyé au-dessus du goal. Comme un symbole de la prestation des Bruxellois qui n’ont, pour une fois, pas eu la chance avec eux. "Je tiens à dire que je n’en veux pas du tout à Vanzeir qui fait une saison extraordinaire, avançait Felice Mazzù. Mais je peux dire que ce penalty représente notre match dans lequel il y a eu beaucoup de mauvais choix. Nous avons dit à la mi-temps qu’il s’agissait d’une rencontre où il fallait mettre le feu, aspirer le public avec nous et mettre de la folie dans notre jeu. Mais cette folie n’est possible que si nous faisons les bons choix, les bons gestes et les bons mouvements. Le fait de gagner constamment amène de la confiance mais il y en avait peut-être trop de notre côté. Cela nous permettra de retomber les pieds sur terre avant, j’espère, de pouvoir relancer une nouvelle dynamique."

Rendez-vous samedi soir à Charleroi pour assister à la réaction d’un groupe qui n’a pas encore perdu deux rencontres d’affilée depuis l’arrivée de Felice Mazzù à l’Union.